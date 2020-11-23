Вашингтон, , 13:39 — REGNUM В Техасе за октябрь появилось более 118 000 новых рабочих мест, заявил губернатор штата Грэг Эббот 23 ноября в своем твиттере.

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Рост численности рабочих мест в Техасе продолжается шестой месяц подряд, подчеркивает губернатор. За это время в Техасе появилось более 780 000 новых рабочих мест, и это с учетом ограничительных мер.

«С появлением вакцин в следующем месяце рост числа рабочих мест в 2021 году будет выдающимся», — уверен Эббот.