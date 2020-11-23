Вашингтон, , 13:36 — REGNUM Палестинскому народу нет смысла надеяться на новую администрацию в США, поскольку она, хоть и не будет предпринимать настолько произраильские шаги, но и на защиту автономии не встанет так, заявил исполнительный директор Палестинского института общественной дипломатии Салим Барахме в статье, вышедшей 20 ноября в The Foreign Policy.

«Палестинцы испустили коллективный вздох облегчения после поражения президента США Дональда Трампа на выборах. Как и большая часть остального мира, они с нетерпением ждали результата — и сокрушались по поводу того факта, что политический процесс на другом конце света продолжает оказывать чрезмерное влияние на траекторию их жизни», — отметил Барахме.

«Хотя победа избранного президента Джо Байдена — или, скорее, надвигающийся уход Трампа — дает палестинцам короткую отсрочку, она также заставляет их столкнуться с отрезвляющей реальностью, с которой они теперь должны смириться. Администрация Байдена может оказаться менее опасной для дела Палестины, чем ее предшественница, но вряд ли она облегчит путь к свободе или правам палестинцев», — уверен он.

Напротив, велика вероятность, что Байден вернется к «удушающей» норме Договоренностей Осло, которые выступают за двухгосударственное решение Палестино-израильского конфликта при посредничестве ООН.

«Проведение политической стратегии, коренным образом зависимой от череды президентов США, а теперь и от администрации Байдена, не даст палестинцам свободы. Чтобы добиться освобождения, палестинцам необходимо потратить следующие четыре года на то, чтобы взглянуть внутрь себя и возродить национальное движение, которое десятилетиями было в предсмертном состоянии», — указал автор.

В сложившихся условиях палестинскому народу не помогут ни Договоренности Осло, созданные для того, чтобы нельзя было выявить «систематическую несправедливость» Израиля, ни администрация Байдена, которая, несмотря на призывы представителей американского прогрессивного движения ограничить военную помощь Тель-Авиву, скорее всего, пойдет на укрепление отношений с Еврейским государством.

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