Вашингтон, , 13:45 — REGNUM Церемония вступления Джозефа Байдена в должность президента США будет сокращённой из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил будущий глава администрации Белого дома Рон Клейн, передаёт агентство Reuters.

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Инаугурация нового президента ожидается 20 января 2021 года, для неё используют «сокращенную версию традиций», пояснил он. Люди хотят праздновать, но в этот раз нельзя допустить, чтобы в Вашингтон съехалось множество людей.

«Здесь есть что праздновать. Мы просто хотим найти способ сделать это как можно безопаснее», — отметил Клейн.

Он также призвал общее управление администрации президента США (GSA) официально признать Байдена избранным главой государства. Пока этого не произошло, у Байдена нет доступа к материалам разведки. Информация нужна ему в том числе для проверки биографии потенциальных кандидатов на посты в правительстве.

О первых назначения, добавил Клейн, Байден объявит 24 ноября.

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