Киев, , 13:42 — REGNUM Бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан попросил президента России Владимира Путина пересмотреть Минские соглашения по Донбассу. Об этом он заявил в интервью Ксении Собчак, опубликованном 22 ноября на Youtube-канале телеведущей.

«Пожалуйста, Владимир Владимирович, сделайте шаг назад. Смотрите, с точки зрения всего мира и всех людей — это будет поступок сильного. Это будет победа», — сказал он.

Богдан добавил, что в конституцию Украины не следует вносить пункт об особом статусе Донбасса, достаточно лишь закрепить это в отдельном законе.

Напомним, ранее Богдан рассказал о том, что президент Украины Владимир Зеленский не выполнил обещания касательно Донбасса, данные президенту России.

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