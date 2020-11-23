Минск, , 13:31 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл встречу с главой минобороны республики Виктором Хрениным, сообщает 23 ноября БелТА.

«Мы видим как один из основных недостатков в этой ситуации (с протестами) отсутствие настоящего патриотизма, особенно у наших мужиков», — сказал он.

Прежде всего речь идёт о студента, которые не прошли службу в армии. По его словам, поэтому «в патриотическом воспитании у нас большой пробел, его надо ликвидировать».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что власти Белоруссии по политическим мотивам отчислили 300 студентов, которых возможно восстановить в вузах «под гарантии».

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