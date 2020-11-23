Москва, , 13:28 — REGNUM Миссия Франции в ноябре выполнит наблюдательный полёт над российской территорией в рамках Договора по открытому небу. Об этом заявил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, сообщает 23 ноября газета «Красная Звезда».

Наблюдательный полёт состоится в период с 23 по 27 ноября. Французский самолёт наблюдения Ан-130Н поднимется в небо подмосковного аэродрома «Кубинка».

Маршрут для полёта согласован, уточнил Рыжков. Российские специалисты на борту будут контролировать «строгое соблюдение согласованных параметров полёта и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения».

Самолет Ан-130Н не предназначен для размещения какого-либо оружия. На нём стоят аэрофотоаппараты.

Как сообщало ИА REGNUM, в международный Договор по открытому небу, подписанный в 1992 году, входят более 30 государств. Соглашение обеспечивает участникам возможность облетать территории друг друга.

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