Киев, 23 ноября 2020, 13:12 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский вылечился от коронавируса. Об этом он заявил 23 ноября в своём видеообращении.
Он добавил, что находится в офисе президента на улице Банковой, в Киеве и приступил к работе.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения ужесточаются — все новости»
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о смерти украинского миротворца. Он скончался от последствий, вызванных COVID-19 в больнице города Найроби, столице Кении.
Читайте ранее в этом сюжете: В ВСУ зафиксировали 26-й смертельный случай от COVID-19
Читайте развитие сюжета: Зеленский назначил представителя Украины при ЮНЕСКО