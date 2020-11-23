Степанакерт, , 13:00 — REGNUM «Благодаря усилиям и действиям, предпринятым высшим руководством Российской Федерации, удалось остановить кровопролитие в зоне азербайджано-карабахского конфликта, — написал в своем блоге президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян. — Мы выражаем благодарность Российской Федерации и особую признательность президенту России Владимиру Владимировичу Путину за посреднические усилия по стабилизации обстановки и оказанное содействие в прекращении огня и окончании войны, восстановлении мира и стабильности в нашем регионе.

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В соответствии с указом президента Российской Федерации на территорию нашей республики были введены российские миротворческие силы. На сегодняшний день российский миротворческий контингент завершил развёртывание и приступил к выполнению поставленных перед ним задач, став важным стабилизирующим фактором в сложившейся вокруг нашей республики сложной ситуации.

С командным составом российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе во главе с генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым уже налажено эффективное сотрудничество. Выполнение основных задач по поддержанию мира, стабильности и безопасности наших граждан требует от личного состава миротворческого контингента высокого профессионализма и стойкости, что сопряженно иногда с риском для жизни. От имени нашего народа хотел бы выразить благодарность за проделанную работу и усилия, прилагаемые в целях стабилизации обстановки, создания благоприятных условий для установления и поддержания мира, решения различных задач.

Высоко оценивая вклад и усилия Российской Федерации по стабилизации обстановки, хотел бы выразить отдельную благодарность за неравнодушное отношение к судьбе жителей Арцаха, оказываемую гуманитарную помощь и деятельное участие в восстановлении и развитии Республики Арцах. В целях содействия решению гуманитарных вопросов и восстановлению гражданской инфраструктуры создается Межведомственный центр гуманитарного реагирования. По приказу министра обороны Российской Федерации для решения всего комплекса задач гуманитарного характера в Нагорном Карабахе в составе Межведомственного центра гуманитарного реагирования будет дополнительно сформировано еще пять центров.

Российские военнослужащие сопровождают наших граждан, ранее покинувших зону конфликта, обеспечивают безопасность колонн с гуманитарными грузами. Первый гуманитарный конвой МЧС уже прибыл в Нагорный Карабах.

Мы также выражаем нашу благодарность президенту Российской Федерации за личные активные усилия по защите объектов историко-культурного наследия, религиозных святынь на территории Республики Арцах, которые имеют важное значение как для нашего народа, так и для сохранения самобытности различных культур во всемирном наследии».

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