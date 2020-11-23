Тбилиси, , 13:08 — REGNUM Сложившийся в Грузии из-за споров об итогах парламентских выборов политический кризис может привести к дестабилизации в стране. Об этом 23 ноября заявила в эфире телеканала Palitra News один из лидеров оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Саломе Самадашвили.

Все оппозиционные партии, получившие право на вхождение в парламент, не признали итогов голосования, объявив их «сфальсифицированными», и отказались входить в состав законодательного органа страны. В правящей партии «Грузинская мечта» заявили, что набирают кворум для проведения заседаний без оппозиции.

«Ситуация, с которой мы столкнулись в стране, потенциально представляет реальную угрозу дестабилизации страны. Я имею в виду, что политическая стабильность в стране поддерживается тогда, когда более или менее адекватно отражаются политические настроения и политический выбор людей в законодательном органе. В этой ситуации, когда у нас будет однопартийный парламент, мы создадим все более глубокий кризис», — сказала Самадашвили журналистам.

Она добавила, что ответственность за грозящую стране нестабильность несет действующая власть.

Стоит отметить, что «Грузинская мечта» в ходе двух туров выборов получила 48% при голосовании по партийным спискам, а также ее кандидаты победили во всех 30 мажоритарных округах. Таким образом, партия получила право на 90 мандатов в парламенте из 150 мест.

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