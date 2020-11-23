Джакарта, , 12:40 — REGNUM Индонезия в сотрудничестве с Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) проведет специальный онлайн-форум 25 ноября 2020 года, посвященный деятельности Индонезии в области здравоохранения и восстановления экономики, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Известно, что четыре государства были выбраны ВЭФ для проведения диалога, в частности, на тему «Великая перезагрузка», а именно Япония, Китай, Пакистан и Индонезия.

Считается, что Индонезия способна сбалансировать борьбу с пандемией с восстановлением национальной экономики.

«Наблюдая за положительным прогрессом в разработке вакцин в мире, мы с оптимизмом надеемся, что сможем быстро оправиться от пандемии, достигнув экономического подъема в 2021 году, который, по оценкам, составит около 5%», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

Ожидается, что форум будет разделен на две сессии, а именно специальную сессию с участием президента Индонезии и дискуссионную сессию с участием министров. В форуме примут участие 43 компании.

Как сообщало ИА REGNUM, индонезийский предприниматель Сандиага Уно оптимистично настроен в отношении того, что торговля и инвестиции между Индонезией и Египтом могут быть дополнительно увеличены.

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