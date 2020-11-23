Улан-Удэ, , 12:36 — REGNUM Депутатов регионального Заксобрания Бурятии могут ограничить в правах на занятие предпринимательской деятельностью. Согласно законопроекту, предложенному прокуратурой, должность депутата будет внесена в реестр государственных должностей, сообщает портал «МК в Бурятии».

В настоящее время лишь 15 парламентариев из 66 работают на различных должностях в Народном хурале, получая за это зарплату. В их числе председатель парламента, главы комитетов и их заместители. Остальные ограничениями по должности не связаны, что намерены исправить в прокуратуре.

Впрочем, изменения должны утвердить сами депутаты на следующей сессии. Между тем, по данным журналистов, большинство политиков отнеслось к инициативе прокуратуры крайне болезненно.

«К примеру, депутат Народного Хурала не вправе заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц. Представить подобное трудно, если учесть, что подавляющее большинство парламентариев — это крупные, средние и мелкие бизнесмены», — передаёт портал.

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