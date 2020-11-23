Белград, , 12:37 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео в своём профиле в социальной сети выразил соболезнования сербской православной церкви в связи с кончиной патриарха Иринея. Об этом сообщает сербское новостное агентство «Политика».

Патриарх Сербский Ириней Υπουργείο Εξωτερικών

"От имени американского народа я выражаю глубочайшие соболезнования по поводу кончины Его Святейшества, архиепископа печского, митрополита белградско-карловацкого и патриарха сербского Иринея», — указал Помпео.

Помпео в своём послании, опубликованном в профиле посольства США в Сербии, добавил, что патриарх Ириней был вдохновляющим лидером, уважаемым за пределами Сербии и сербской православной церкви.

Напомним, патриарх Ириней скончался 20 ноября утром после того, как 4 ноября заразился коронавирусом и был направлен на лечение в военно-медицинский центр в Карабурме.

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