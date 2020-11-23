Москва, , 12:31 — REGNUM В Екатеринбурге подсчитаны голоса по одномандатным округам №№ 3 и 9, по которым 22 ноября проходили довыборы в городскую думу. Информация приведена на сайте ЦИК России.

В округе №3 при количестве избирателей 51 604 действительными признаны 4917. Из пяти кандидатов больше всех набрал Антон Швалёв — 1451 голос.

В округе №9 при численности избирателей 58 039 действительными названы 5820 бюллетеней. Из пяти кандидатов больше всех набрал Виталий Чачин — 2400 голосов.

Таким образом, партия «Единая Россия» восстановила абсолютное большинство в городской думе Екатеринбурга (19 из 36 мандатов).

«Мы не в первый раз видим, как проваливается технология «Умного голосования», примененная на довыборах в Екатеринбурге. Мы видели это осенью, в Единый день голосования, когда избиратели это просто не восприняли. Видимо, «Умное голосование» исчерпало «эффект новизны», и стало очевидно, что не такое уж оно и умное, потому что там был принцип от противного — «что угодно, только не…». А здесь люди понимают, что депутаты, особенно на уровне города, это люди, от которых зависит решение многих насущных вопросов. Мы же не приглашаем к себе в дом сантехника по принципу «кто угодно, только не Иван Иванович». Мы ведь будем в первую очередь обращать внимание на его профессиональные навыки, и принцип «что угодно» здесь просто не работает», — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог Алена Август.

«И, более того, я считаю, что сейчас люди, исходя из последних выборов именно в регионах, больше смотрят на человека, даже не особо обращая внимание на партийную принадлежность, на определенном этапе это перестает быть для избирателей значимым маркером», — завершила свой комментарий эксперт.

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