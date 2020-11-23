Краснодар, , 12:29 — REGNUM Алексей Юртаев назначен на пост министра экономики Краснодарского края, соответствующее распоряжение подписал глава региона Вениамин Кондратьев, сообщили 23 ноября в пресс-службе администрации региона.

23 ноября Юртаев был представлен сотрудникам министерства. Новому руководителю 33 года, он родился в Орске, окончил Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Евразийский университет. Работал в отделе инновационного развития Министерства экономического развития РФ, в институте социально-экономических и политических исследований, в фонде стратегических коммуникаций, в аналитическом центре и корпорации развития Енисейской Сибири. С начала 2020 года входил в рабочую группу департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы по поддержке МСП в условиях распространения коронавируса.

Ранее был назначен министр ТЭК и ЖКХ Краснодарского края, им стал Андрей Ляшко, который ранее работал в должности первого министра ТЭК и ЖКХ региона.