Сеул, , 12:25 — REGNUM С 24 по 27 ноября заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Ким Гон посетит с официальным визитом Мьянму. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

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В рамках зарубежной поездки, приуроченной к 45-летию установления дипломатических отношений между странами, представитель Южной Кореи примет участие в заседание совместного корейского-мьянманского совета, а также встретится с высокопоставленными лицами Мьянмы и представителями южнокорейских компаний, вышедших на рынок Мьянмы.

Известно, что стороны обсудят вопросы укрепления двусторонних отношений, совместные усилия в борьбе с пандемией коронавируса, а также трудности, с которыми сталкиваются южнокорейские компании.

Предполагается, что в ходе поездки южнокорейский дипломат будет продвигать «Новую южную политику плюс», о которой президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин объявил 12 ноября на саммите АСЕАН и которая направлена на углубление дипломатических и экономических связей со странами-членами АСЕАН и Индией.