Санкт-Петербург, , 12:27 — REGNUM В комитете по образованию Санкт-Петербурга появился еще один заместитель председателя. Заметим, самого председателя пока в комитете так и не назначили, его обязанности временно исполняет зампред Александр Ксенофонтов.

А новичком в ведомстве стал бывший проректор РГПУ им. Герцена Михаил Пучков. В вузе Пучков занимался сферой инновационной деятельности и информационных технологий.

Как пояснили в Смольном, в комитете по образованию Пучков тоже займется вопросами цифровизации, причем с внедрением дистанционного образования из-за пандемии коронавируса это якобы никак не связано.

«Это в целом вызов времени, на который отвечают все, в том числе на федеральном уровне. В Министерстве просвещения, например, для этого существует отдельный департамент. Многие сейчас опасаются, что дистанционное обучение полностью заменит очное. Нет, это не так, это всего лишь работа по расширению возможностей для образования и повышению качества знаний», — цитирует представителей комитета «Петербургский дневник».

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Заметим, ранее жители многократно высказывали недовольство идеями Смольного то по внедрению «семейного» самообучения, то по запуску системы «циклического» образования, при котором материал объясняют ребенку родители дома в течение двух недель, а потом за одну неделю в школе он пишет проверочные работы.

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Предыдущий председатель комитета по образованию Жанна Воробьева лишилась поста еще 24 июля 2020 года. С тех пор замену ей так и не нашли.

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