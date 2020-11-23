Екатеринбург, , 12:22 — REGNUM Довыборы в городскую думу Екатеринбурга выиграли кандидаты, выдвинутые «Единой Россией». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в горизбиркоме.

В одномандатном округе № 3 большинство голосов получил Антон Швалёв (29,51%), в № 9 — Виталий Чачин (41,24%). Явка на голосование составила 9,93% (5122 избирателя) и 10,36% (6013 избирателей) соответственно.

Досрочно проголосовали 2700 горожан в округе № 3 и 3466 — в округе № 9 (больше половины от всей явки в том и другом случае)

Как сообщало ИА REGNUM, один из мандатов освободился из-за смерти депутата Елены Дерягиной, другой — после признания парламентария Олега Кагилева виновным по уголовному делу.

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