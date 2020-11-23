Джакарта, , 12:14 — REGNUM Индонезийский предприниматель Сандиага Уно оптимистично настроен в отношении того, что торговля и инвестиции между Индонезией и Египтом могут быть дополнительно увеличены, что поможет стимулировать экономику и создать рабочие места во время пандемии, сообщает Antara.

«Потенциал дружбы между двумя странами начался с эпохи президента Египта Гамаля Абдель Насера и президента Индонезии Сукарно. Однако из общего объема торговли и инвестиций в Египте Индонезия не смогла занять позицию крупного торгового партнера», — заявил Сандиага Уно в Джакарте после встречи с заместителем министра торговли и промышленности Египта в Каире.

Кроме того, бывший кандидат в вице-президенты на президентских выборах 2019 года отметил, что есть три основных сектора, которые должны быть в центре внимания для восстановления и возрождения экономики. Трудоемкие отрасли, создающие рабочие места, такие как производство пальмового масла, креативная экономика и развитие промышленной зоны в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве иностранных дел Индонезии заявили, что вполне вероятно, что правительство продолжит обсуждение тем, которые находятся в центре внимания встречи G20.

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