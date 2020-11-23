Москва, , 12:18 — REGNUM Российская венчурная компания (РВК) войдёт в структуру Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в рамках реформы институтов развития, которую проводит правительство РФ. Возглавит РВК первый заместитель генерального директора РФПИ Анатолий Браверман, говорится в сообщении фонда.

Уточняется, что Браверман сохранит текущую должность в руководстве фонда. РВК будет работать на основе соинвестиционной модели для реализации российских и международных проектов. Компания будет привлекать партнёров в совместные фонды, проекты и компании.

«РВК может сыграть важную роль в реализации приоритетных национальных целей развития РФ в качестве центра компетенций в области венчурного инвестирования», — заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

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