Магадан, Магаданская область, , 01:10 — REGNUM Новый год на подходе, а вместе с ним и новогодние ограничения. Несмотря на то, что жесткого карантина в России нет, наши сограждане всё же не смогут отмечать этот праздник так же массово, как обычно.

Карантин Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В регионах решили отнестись к ситуации по-разному. Веселиться решили на Колыме, там вовсю уже ставят на улицах ёлки, уничтожать дух праздника не намерены. От души украшают Белгород, главная площадь будет оформлена красиво и очевидно притянет к себе горожан в новогоднюю ночь. В Воронеже уже объявлен тендер на охрану площади Ленина — места праздничных гуляний. Красоту наведут в Красноярске и Хабаровске, и такую, что представить ее без сопутствующих гуляний сложно, в Оренбурге пообещали сюрприз (хороший) в плане украшения места гуляний, в Челябинске тоже будет ледовый городок, в Самарской области отмечание обещают традиционно дружным и веселым.

Есть регионы, где всё более сурово. Массовых мероприятий не будет в Республике Алтай, Югре, Рязанской области, Чувашии, Ульяновской области, на Кубани, в Ярославле.

Некоторые регионы пока думают. Читайте подробности в материале «Елки будут, гуляний не будет. Как регионы готовятся к Новому году».