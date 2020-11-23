Киев, , 12:17 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский не выполнил обещания, которые дал президенту России Владимиру Путину. Об этом заявил бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью Ксении Собчак, опубликованном 22 ноября на Youtube-канале телеведущей.

Богдан уточнил свои слова о том, что Зеленский «кинул» Путина в вопросе Донбасса, о чём он ранее заявлял в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

«Подписывали документы переговорные группы — они опубликованы в интернете — а потом дальше эти договорённости не были выполнены. Кинули? Ну, не знаю — не выполнили обязательства. Может, не надо было их брать на себя? Может, надо было сначала подумать, сможешь ли ты это сделать?» — прокомментировал он.

Экс-чиновник уточнил, что речь идёт о создании консультативного совета, в рамках которого представители Украины должны были вступить в диалог с представителями ДНР и ЛНР.

«Эта переговорная группа так и не была создана», — подчеркнул Богдан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-глава офиса Зеленского заявил, что для него героем является главарь ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степан Бандера.

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