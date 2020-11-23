Москва, , 11:53 — REGNUM Правительство РФ приняло решение о ликвидации Фонда развития моногородов, Фонда развития Дальнего Востока и Арктики и Особых экономических зон. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.

Михаил Мишустин Government.ru

Отмечается, что полномочия этих структур уйдут ВЭБ и федеральным органам исполнительной власти.

Помимо указанных ведомств, ликвидации также подлежат Российский фонд развития ИТ, Росинфокоминвест, Агентство по технологическому развитию, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

Соответствующую информацию в ходе совещания с вице-премьерами подтвердил и глава правительства РФ Михаил Мишустин: «Часть функций ещё восьми институтов развития будут перераспределены между «ВЭБ.РФ» и федеральными органами исполнительной власти. Сами эти институты развития будут ликвидированы».