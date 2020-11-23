Москва, , 11:44 — REGNUM Бывший руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан назвал лидера Организации украинских националистов (ОУН, организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандеру национальным героем.

Так, в интервью российской телеведущей Ксении Собчак Богдан, отвечая на вопрос, является ли Бандера героем, заявил: «Для меня лично, да».

«Для меня герой — это человек, который отдал свою жизнь за то счастье Украины, которое он видел», — сказал Богдан в интервью, которое опубликовано на YouTube-канале Собчак.

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Отвечая на замечание Собчак о том, что Бандера при этом «убил много людей, был жесток, а ради счастья Украины вырезали евреев и поляков», Богдан заявил, что это «нюансы, из-за которых мы опять начнём ругаться». Встреча Собчак и Богдана прошла в Стамбуле.

Напомним, Степан Бандера — руководитель коллаборационистской «Организации украинских националистов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), члены которой принимали участие в погромах еврейского населения во Львове в начале Великой Отечественной войны, служили в гитлеровской армии, а также устроили геноцид поляков, известный как «Волынская резня». После завершения Великой Отечественной войны Бандера и его сторонники несколько лет устраивали теракты, убили несколько десятков тысяч сотрудников местных органов власти, врачей и учителей, комсомольцев и коммунистов.

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