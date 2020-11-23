Киев, , 11:51 — REGNUM Украина не начнёт решать проблему Донбасса до тех пор, пока общество не узнает правду о том, что произошло во время государственного переворота в стране в 2014 году. Об этом заявил эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский 23 ноября в эфире телеканала Zik.

Майдан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Все геополитические изменения проходят мимо нас. Мы находимся на обочине всех этих изменений», — считает Землянский.

Он добавил, что главный вопрос состоит не во внешнем управлении Украиной, а в её субъектности.

«Если мы ищем точку опоры, с чего начать возвращение Донбасса, давайте начнём с расстрелов на Майдане. До тех пор, пока мы не получим ответ, что произошло на Майдане, что произошло в Крыму, что произошло в Одессе, до тех пор никакого продвижения по Донбассу не будет», — заявил эксперт.

Землянский подчеркнул, что с 2014 года украинские политики заявляют о «войне с Россией» в Донбассе, но при этом никак не формализуют данные высказывания законодательно. Кроме того, данные заявления не подтверждаются на практике.

«Где обмен российских военнопленных на украинских? Потому что получалось, украинцев меняли на украинцев», — отметил он.

Напомним, в 2014 году в Киеве произошёл государственный переворот. Население Крыма отказалось признавать новый незаконный украинский режим и поддержало воссоединение с Россией на всеобщем референдуме. В свою очередь Киев начал карательную операцию против населения Донбасса, которую в украинских СМИ называют «российской агрессией», хотя РФ не является стороной данного конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива назвал госпереворот на Майдане «самой большой ошибкой» Украины.

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