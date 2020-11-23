Лондон, , 11:33 — REGNUM «Потрясающими» новости о большой эффективности британской вакцины от коронавируса назвал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Соответствующее заявление он опубликовал 23 ноября на своей странице в Twitter.

Ранее в британской компании — разработчике вакцины от коронавируса AstraZeneca заявили о том, что промежуточный анализ клинических испытаний вакцины показал ее среднюю эффективность на уровне 70%.

«Потрясающе приятная новость: разрабатываемая в Оксфорде вакцина показала огромную эффективность. Пока по-прежнему проводится проверка на безопасность, но эти результаты фантастические», — заявил британский премьер-министр.

«Поздравляю наших ученых в Оксфордском университете и компанию AstraZeneca, а также всех, кто добровольцем участвовал в испытаниях», — добавил лидер консерваторов.

Напомним, количество людей, заразившихся коронавирусом в Великобритании, превысило на днях отметку в 1,5 млн человек. В результате островное государство стало седьмой страной в мире, которая преодолела отметку в 1,5 млн инфицированных. Опередили Великобританию по данному показателю лишь США, Индия, Бразилия, Франция, Россия и Испания.