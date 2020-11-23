Вашингтон, , 11:36 — REGNUM Бойкот парламента Грузии, который объявили оппозиционные партии, получившие право на депутатские мандаты, не получил поддержки в западных странах. Данное утверждение 22 ноября сделал экс-посол США в Грузии Уильям Кортни на своей странице в Twitter.

Он прокомментировал итоги выборов после завершения 21 ноября второго тура голосования. По предварительным данным, правящая партия «Грузинская мечта» получает в парламенте 90 мест, что является максимумом, согласно недавней реформе выборного законодательства.

«У бойкота парламента Грузии со стороны оппозиции нет поддержки Запада», — написал Кортни.

По его словам, итоги выборов в парламент Грузии, которые прошли 31 октября были якобы сфальсифицированы, но не настолько, чтобы не призвать их.

Как сообщало ИА REGNUM, оппозиционные партии Грузии не признали итоги проходившего 31 октября голосования на парламентских выборах, отказались входить в парламент и начали постоянно проводить акции протеста. 21 ноября прошел второй тур выборов депутатов по мажоритарным округам. Кандидаты от оппозиционных партий, которые прошли во второй тур, заявили, что отказываются участвовать в выборах.

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