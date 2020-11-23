Степанакерт, , 11:31 — REGNUM За прошедшие сутки на территорию Нагорного Карабаха из Армении вернулись еще свыше 1,4 тыс. беженцев. Об этом 23 ноября сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что ещё 34 автобуса проследовали из Армении в Степанакерт, которые доставили в Нагорный Карабах свыше 1,4 тыс. беженцев.

Кроме того, в Минобороны отметили, что колонна передвигалась под охраной патрулей миротворческого контингента и военной полиции России, также указывается, что российские военнослужащие обеспечили безопасность продвижения автобусов через линию соприкосновения.

Помимо того, в российском военном ведомстве уточнили, что общее число беженцев, которые с 14 ноября вернулись на территорию Нагорного Карабаха, на сегодняшний день составляет свыше 7 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что военнослужащие подразделения Международного противоминного центра Минобороны РФ отправились на операцию по разминированию в Нагорный Карабах.