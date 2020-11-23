Варшава, , 11:27 — REGNUM В ряде анонимных каналов и сообществ, посвященных протестам против решения Конституционного суда об ужесточении запрета на проведение абортов, появились личные данные полицейских, которые принимали участие в стычках с протестующими. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

На данное событие отреагировал глава Министерства юстиции Польши Збигнев Зёбро. «Обеспечение безопасности полицейских, особенно тех, кто сражается с наиболее опасными преступниками, является для нас ключевым вопросом. Рискуя своей жизнью при исполнении служебных обязанностей, офицеры имеют право жить без страха, когда они возвращаются в свои дома и к близким. Они и их семьи заслуживают чувства безопасности. Ясно, что обнародованная информация направлена против этого», — указал Зёбро в заявлении для СМИ.

«Имена и адреса полицейских держатся в секрете, чтобы защитить их от мести преступного мира. Раскрытие их имен и адресов является не только неэтичным и аморальным актом, но, прежде всего, представляет собой прямой риск здоровью и жизни сотрудников полиции. Это также представляет серьезную угрозу для их родственников», — отметил глава польского Минюста.

Кроме того, Зёбро призвал найти злоумышленников и возбудить против них уголовные дела. «Польское государство обязано защищать полицейских. Именно поэтому я приказал районной прокуратуре Варшавы возбудить уголовные дела в отношении всех лиц, которые обнародовали имена и адреса офицеров», — говорится в заявлении главы Минюста.