Хабаровск, , 11:29 — REGNUM Понедельник, 23 ноября, не задался для политических партий в Хабаровском крае — выборы первого секретаря крайкома КПРФ не состоялись — нынешний руководитель не получил поддержки коллег-коммунистов.

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На краевой конференция регионального отделения КПРФ в Хабаровске случился скандал. Действующий первый секретарь Пётр Перевезенцев не прошёл в состав крайкома. При этом выборы наметили на три года раньше, чем планировалось, поскольку в Москве решили привести все регионы к единому сроку.

«Случился скандал — по данным счётной комиссии, в крайком внезапно не проходит действующий первый секретарь Пётр Перевезенцев. А значит, пост главного лица КПРФ в Хабаровском крае должен занять кто-то другой. В итоге конференцию сорвали, это впервые в истории. Перевезенцев и несколько его сторонников просто покинули мероприятие, забрав документы с подсчётом голосов. Конференция не состоялась, новая дата пока неизвестна, её определит московское руководство», — пишет DVhab.ru.

Как сообщало ИА REGNUM, региональное отделение ЛДПР в Хабаровском крае теряет численность — 23 ноября 17 депутатов городской думы покинули партийные ряды.