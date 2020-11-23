Стокгольм, 23 ноября 2020, 11:10 — REGNUM В связи с новым обострением пандемии коронавирусной инфекции в Швеции вечером 22 октября премьер-министр страны Стефан Лёвен выступил с посланием, обращенным напрямую ко всем гражданам страны. В своей авторской статье журналистка газеты Aftonbladet Лена Меллин назвала телевизионное обращение премьер-министра «исключительным событием».
«То, что мы сейчас делаем как страна — неправильно, и мы от этого пострадаем. А тому, что мы делаем правильно, мы будем радоваться позже», — заявил премьер-министр Лёвен.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения ужесточаются — все новости»
Читайте ранее в этом сюжете: Определена худшая страна в борьбе с пандемией
Читайте развитие сюжета: Пандемия мешает Швеции готовиться на случай войны должным образом