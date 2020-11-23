Стокгольм, , 11:10 — REGNUM В связи с новым обострением пандемии коронавирусной инфекции в Швеции вечером 22 октября премьер-министр страны Стефан Лёвен выступил с посланием, обращенным напрямую ко всем гражданам страны. В своей авторской статье журналистка газеты Aftonbladet Лена Меллин назвала телевизионное обращение премьер-министра «исключительным событием».

«Более чем за тридцать лет своей работы в качестве политического репортера я выслушала множество выступлений многих премьер-министров. Но ничто не может сравниться с таким серьезным обращением Стефана Лёвена к нации … Лёвен даже зашел так далеко, что предупредил, что те люди, которые не заботятся о себе, приближают своими действиями смерти других людей», — подчеркнула Меллин.

«То, что мы сейчас делаем как страна — неправильно, и мы от этого пострадаем. А тому, что мы делаем правильно, мы будем радоваться позже», — заявил премьер-министр Лёвен.

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"Это совершенно исключительное явление … Очевидно, что Стефан Лёвен и правительство насмерть перепуганы тем, что ситуация с системой здравоохранения окажется в таком же сложном положении, как и этой весной», — отметила Меллин.

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