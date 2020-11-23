Душанбе, , 11:06 — REGNUM Церемония передачи верительных грамот посла Таджикистана в Индии Лукмона Бобокалонзода прошла в режиме видиоконференции, сообщает департамент информации таджикистанского МИД.

Дипломат вручил грамоты президенту Индии Раму Натху Ковинду. Стороны отметили большой потенциал для развития двусторонних отношений. Этому способствуют тесные связи и регулярные встречи на высшем уровнем, добавили в МИД.

Ранее пост посла Таджикистана в Индии занимал Султон Рахимзода. Он вручил верительные грамоты в июне 2019 года. Во время церемонии стороны обсудили усилия Душанбе в борьбе с терроризмом.

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