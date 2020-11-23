Джакарта, , 11:05 — REGNUM В министерстве иностранных дел Индонезии заявили, что вполне вероятно, что правительство продолжит обсуждение тем, которые находятся в центре внимания встречи G20, сообщает CNN Indonesia.

«Как член «управляющей тройки» G20, Индонезия займет активную позицию с 2021 года», — заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Индонезии Теуку Файзашах.

Известно, что в рамках форума действует «управляющая тройка», состоящая из прошлого, текущего и будущего председателей G20.

Ожидается, что в центре внимания будут усилия по восстановлению экономики из-за воздействия пандемии.

В следующем году Италия станет председателем G20.

Как сообщало ИА REGNUM, резкое изменение политики США со стороны новой администрации Джо Байдена окажет серьезное влияние на изменение экологической политики, включая расширение возможностей «зелёного» финансирования в Индонезии.

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