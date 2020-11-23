Санто-Доминго, , 11:02 — REGNUM Эксперты и интеллектуалы Доминиканской Республики выступили против материалов в брошюрах для школьников, в которых рассматриваются ложные материалы в отношении Кубы, Венесуэлы и Никарагуа. Об этом сообщает Prensa Latina.

Доминиканская ассоциация учителей, политологов и историков потребовала у министерства образования Доминиканской Республики переделать брошюры, в которых рассматриваются необоснованные обвинения в адрес кубинских, венесуэльских и никарагуанских властей. По мнению экспертов, данные обвинения основываются на данных, предоставленных геополитическими врагами данных государств.

СМИ отмечают, что данные материалы были переданы властям Доминиканы Агентством США по международному развитию на безвозмездной основе для брошюры.

Юрист Рамон Антонио Верас уверен, что цель распространения такой брошюры среди школьников — сбить с толку молодое поколение и внушить ей позицию внешней политики стран, которые являются союзниками доминиканских властей.