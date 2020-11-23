Стокгольм, , 11:05 — REGNUM В новом отчете Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), посвященном усилиям различных стран — участниц объединения в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, Швеция была признала худшей страной с точки зрения действий властей по купированию последствий ухудшающейся эпидемиологической обстановки. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

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Согласно статистике, представленной в документе ОЭСР, из 35 стран Швеция выделяется сразу по нескольким пунктам.

Так, Швеция хуже всех справилась с сокращением коэффициента распространения коронавируса SARS-CoV-2, индекса репродукции R, который показывает, какое количество людей сможет инфицировать один зараженный коронавирусом человек. В то время как Мальте, которая оказалась по данному показателю на первом месте, потребовалось одиннадцать дней, чтобы снизить индекс репродукции R до отметки ниже 1, Швеции на это потребовалось 58 дней.

Весной в Швеции также были проблемы с сокращением количества новых госпитализаций в реанимацию. По данным ОЭСР, в то время как Франция и Нидерланды сократили число госпитализированных с тяжелой формой протекания COVID-19 за четыре недели, у Швеции ушло на это одиннадцать недель.

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