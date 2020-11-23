Мэкэле, , 11:02 — REGNUM Подразделения федеральных войск Эфиопии освободили город Идага Хамус, расположенный в 97 км от удерживаемой повстанцами столицы Тыграя, Мэкэле. Об этом сообщает информационное агенство Reuters со ссылкой на постановление правительственной оперативной целевой группы.

«Наши силы взяли под контроль город Идага Хамус, который расположен на дороге из Адди-Грата в Мэкэле. Силы обороны продвигаются на юг с целью освобождения Мэкэле, что является конечной целью военной операции», — написал представитель целевой группы в Twitter.

Однако репортеры агентства Reuters не смогли подтвердить данное постановление. Заявления враждующих сторон трудно проверить, потому что телефонная связь и интернет-соединение были отключены с тех пор, как 4 ноября начались боевые действия.

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