Москва, , 10:55 — REGNUM В американской системе выборов наличествуют проблемы, однако какие-либо ее изменения — это дело самих США. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

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»Совершенно очевидно — это для всех в мире ясно — мне кажется, что для американцев это понятно, что в избирательной системе США есть проблемы», — сказал российский лидер.

«Нужно там что-то менять — не нужно — это не наше дело», — также уточнил он, добавив, что это дело американского народа и властей США, а если всех их такая ситуация устраивает —«ну ради Бога».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на пост госсекретаря США демократ Джозеф Байден, ранее заявивший о своей победе на выборах президента страны, намерен назначить своего помощника Энтони Блинкена.