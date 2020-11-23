Москва, , 10:58 — REGNUM Российское правительство проведёт оптимизацию институтов развития для более эффективной работы, направленной на достижение национальных целей. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил 23 ноября на совещании с вице-премьерами.

Оптимизация проводится по поручению президента Владимира Путина, пояснил он. На сегодняшний день в России — 40 основных действующих институтов развития. В связи с новыми вызовами их работа требует корректировки. В том числе — из-за отсуствия единых механизмв управления и пересечения функций.

«Наш анализ показал, что деятельность этих институтов, по сути, слабо увязана с новыми национальными целями развития. Отсутствуют единые механизмы управления», — сказал Мишустин.

Во-первых, четыре института развития, включая «Роснано», и четыре фонда, включая «Сколково» и Фонд развития промышленности, передадут под управление крупного инвестиционного блока на базе «ВЭБ.РФ». Кроме того, ещё восемь институтов развития ликвидируют.

Некоторые институты развития со схожим функционалом объединят в пять более крупных. Так, ГТЛК и «ВЭБ-лизинг» преобразуют в Единую лизинговую компанию, на основе МСП Банка и Банка «ДОМ.РФ» создадут Универсальный банк, а Фонд содействия реформированию ЖКХ и Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства объединят в единый Фонд содействия реформированию ЖКХ.

В новой структуре останутся стратегически важные организации: «Росатом», «Роскосмос», «Ростех», Росавтодор, «Росагролизинг», Россельхозбанк, Агентство по страхованию вкладов, «Российский экологический оператор», «ДОМ.РФ», Корпорация развития Дальнего Востока и Корпорация развития Северного Кавказа. Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» станет Корпорацией по туризму, пояснил глава правительства.

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