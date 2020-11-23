Вашингтон, , 10:50 — REGNUM Предполагаемая победа Джо Байдена и Камалы Харрис на президентских выборах в США будет означать кардинальные перемены в том, как Соединенные Штаты относятся к миру и как мир воспринимает США. Тем не менее интересно то, что по тайваньскому направлению в политике Вашингтона ожидается определенная преемственность, пишет бывший голландский дипломат Геррит ван дер Веес в статье, вышедшей 22 ноября в The National Interest.

Так, Байден на протяжении долгого времени поддерживал Тайвань, посетив остров в 2001 году, а также поздравив в январе 2020 года тайваньского лидера Цай Инвэнь с ее переизбранием.

«Вы сильнее благодаря своему свободному и открытому обществу. Соединенным Штатам следует продолжать укреплять наши связи с Тайванем и другими демократическими странами-единомышленниками», — подчеркнул тогда Байден.

Более того, многие из политических фигур, которым пророчат место в администрации бывшего вице-президента, подчеркивают важность Тайваня. По словам самого дипломата, способствовать более тесному сотрудничеству Вашингтона и Тайбэя будут ряд факторов, в том числе демократичность системы управления на острове, благодаря чему Тайвань может стать «маяком» в Азии, угроза, которую острову представляет Китай, а также новое восприятие на международной арене Пекина, который стал проводить более репрессивную внутреннюю и более агрессивную внешнюю политику.

В связи с этим от Байдена стоит ожидать, что примет ряд мер, включающих в себя оказание дипломатического давления на Китай, укрепление экономических связей с Тайванем и усиление его оборонного потенциала и расширение его роли на международной арене.

«В частности, в области дипломатических шагов и расширения роли Тайваня на международной арене от администрации Байдена можно ожидать более тесного сотрудничества с традиционными друзьями и союзниками, которые будут предпринимать совместные усилия, чтобы убедить правительство в Пекине в том, что ему необходимо признать Тайвань в качестве дружественного соседа, вместо того чтобы продолжать гражданскую войну, закончившуюся семьдесят один год назад», — подчеркнул дипломат.

«Крайне важно, чтобы союзники США в Европе, Японии, Индии, Австралии и Новой Зеландии вскоре присоединились к этому делу. Время имеет существенное значение», — заключил он.