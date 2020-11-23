Киев, , 10:48 — REGNUM В результате государственного переворота в Киеве в 2014 году к власти пришла «шайка негодяев». Об этом заявил депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.

Парламентарий напомнил, что он сам активно принимал участие в госперевороте, желая добра для Украины.

«Ведь нам тогда продали «мёртвую корову» под такими яркими названиями… Нами просто манипулировали, манипулировали и использовали для того, чтобы прийти к власти шайке негодяев, которые системно уничтожали нашу страну и ввергли её под внешнее управление», — сказал Кива.

Он перечислил все негативные последствия госпереворота: утрата территорий, гражданская война в Донбассе, уничтоженная медицина, промышленность и экономика, дыра в бюджете в размере 300 млрд гривен (более $10,5 млрд — ИА REGNUM) и внешнее управление.

«Я считаю, что это была самая большая ошибка для нашей страны», — подытожил Кива.

Как сообщало, ранее депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что госперевороты 2004 и 2014 годов на Украине реализовали план Запада по превращению страны в колонию.

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