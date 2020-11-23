Джакарта, , 10:26 — REGNUM Резкое изменение политики США со стороны новой администрации Джо Байдена окажет серьезное влияние на изменение экологической политики, включая расширение возможностей «зелёного» финансирования в Индонезии. Об этом, как сообщает Antara, заявил профессор школы экологических наук университета Индонезии Эмиль Салим.

«Я ожидаю, что смена президента окажет серьезное влияние на изменения в экологической политике», — заявил Эмиль Салим.

Бывший министр окружающей среды отметил, что в эпоху политики Дональда Трампа США занимались бизнесом, в том числе нефтедобычей. Эта тенденция, вероятно, изменится в эпоху Байдена.

По словам профессора, новая администрация США стремится показать, что экологические проблемы и изменение климата становятся основными направлениями внутренней и внешней политики.

«Я очень надеюсь, что устойчивое развитие произойдет и мир переживет изменение климата, которое оказывает негативное влияние на Индонезию», — заявил Эмиль Салим.

Считается, что Джо Байден сможет расширить возможности «зелёного» финансирования в Индонезии.

Ожидается также, что перемены, которые происходят в Соединенных Штатах, безусловно, окажут позитивную поддержку различным мерам в Индонезии по переходу к экологически безопасному развитию.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо принял участие в онлайн-саммите G20, который проходил под председательством Саудовской Аравии 21−22 ноября 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Индонезии принял участие в саммите G20