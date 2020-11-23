Уагадугу, 23 ноября 2020, 10:06 — REGNUM В воскресенье, 22 ноября, жители Буркина-Фасо проголосовали на выборах президента. Об этом сообщает RFI Kiswahili.
По информации радиостанции, в выборах приняли участие 13 кандидатов, среди которых действующий президент страны Рок Марк Кристиан Каборе. Основным противником Каборе считают лидера оппозиционной партии «Конгресс за демократию и прогресс» Эдди Комбоиго.
Напомним, что ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутериш высоко оценил усилия правительства Буркина-Фасо, политических лидеров и граждан страны при подготовке выборов и проведении предвыборных кампаний, несмотря на ряд проблем, с которыми сталкивается страна. Он также призвал правительство страны обеспечить правопорядок в ходе выборов.