Москва, , 09:58 — REGNUM В Госдуме работают над регулированием деятельности психологов, заявил член комитета нижней палаты парламента по охране здоровья Борис Менделевич.

Морис Утрилло. Безумие

«Для регулирования всей деятельности необходима нормативная база, которой до сих пор нет. Да, ее разработка ведется, однако до завершения еще далеко», — цитируют РИА Новости Менделевича.

Регулирование деятельности психологов, по мнению парламентария, повысит доверие граждан к специалистам.

Сейчас для профессиональной деятельности психологу нужно получить профобразование. В итоге, рынок перенасыщен достаточно большим количеством неквалифицированных специалистов, указал также депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на фоне пандемии коронавируса в Госдуме предлагали ввести налоговый вычет на услуги психологов.