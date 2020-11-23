Джакарта, , 09:43 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо принял участие в онлайн-саммите G20, который проходил под председательством Саудовской Аравии 21−22 ноября 2020 года, сообщает Antara.

Глава государства выступил с речью на саммите G20, на котором обсуждалось будущее развитие стран, включая усилия по искоренению бедности, неравенства, борьбу с коррупцией, расширение прав и возможностей женщин и молодежи, образование, туризм, цифровую экономику, а также усилия по контролю за изменением климата и сохранению окружающей среды.

На первом заседании саммита G20 21 ноября 2020 года президент призвал страны обратить внимание на проблему доступности вакцины от COVID-19.

Джоко Видодо заявил, что сейчас мир ждет, когда руководство стран G20 выйдет из кризиса, вызванного пандемией COVID-19, а также благополучно преодолеет глобальный экономический спад.

«Мир не будет здоров, если не будут здоровы все страны. Политическая приверженность G20 очень необходима для мобилизации глобального финансирования в области здравоохранения», — заявила глава МИД Индонезии, передавая послание президента.

Глава государства также отметил важность поддержки восстановления мировой экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что государство будет председательствовать на саммите G20 в 2022 году.

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