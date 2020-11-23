Киев, 23 ноября 2020, 09:32 — REGNUM Отчёт президента Украины Владимира Зеленского перед послами стран «Большой семёрки» содержит элементы государственной измены. Об этом заявила бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш 22 ноября в эфире телеканала 112.ua.
Лукаш добавила, что с точки зрения простого человека ей стыдно за такое поведение президента страны.
Она отметила, что на Украине могут сколько угодно меняться президенты, но люди, занимающие ключевые посты в Национальном банке, антикоррупционных органах Украины и в НАК «Нафтогаз» останутся на месте.
Напомним, ранее Зеленский пообещал послам G7 не выполнять решение Конституционного суда страны и не увольнять главу Национального коррупционного бюро Украины (НАБУ) Артёма Сытника, чьё назначение было признано неконституционным.
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