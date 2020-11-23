Москва, , 09:33 — REGNUM Договор по открытому небу (ДОН) теряет жизнеспособность после выхода из него Соединённых Штатов Америки, считает председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков. Об этом сенатор написал 23 ноября в своём микроблоге в Twitter.

По его словам, заявления союзников США о приверженности договору не отменяют их особых отношений с Вашингтоном. Разведки и оборонные ведомства этих стран продолжают тесно сотрудничать.

«А отследить тайную передачу данных просто невозможно», — отметил Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о выходе США из ДОН вступило в силу 22 ноября, об этом заявил госсекретарь Майк Помпео. Он утверждает, что Россия «по-прежнему не выполняет свои обязательства», потому после выхода из договора США будут больше защищены.

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