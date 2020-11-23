Джакарта, , 09:11 — REGNUM Губернатор столицы Индонезии Джакарты Анис Басведан принял решение продлить до 6 декабря 2020 года период масштабных социальных ограничений для борьбы с распространением коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

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«Правительство Джакарты снова продлило ограничения на 14 дней, начиная с 23 ноября по 6 декабря 2020 года, в качестве меры по противодействию всплеска случаев заражения COVID-19», — говорится в заявлении губернатора.

По словам Анис Басведана, судя по эпидемиологическим данным в ходе реализации политики масштабных социальных ограничений, ситуация в столице Индонезии находится под контролем.

Ранее управление дорожного движения полиции Джакарты подтвердило, что 23 ноября 2020 года ограничение движения по системе четные — нечетные дни не вступило в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, за сутки в стране подтвердили более 4000 новых случаев заражения.

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