Владивосток, , 09:11 — REGNUM Депутат Государственной думы Алексей Корниенко (КПРФ), комментируя намерение правительства РФ ликвидировать восемь институтов развития, заявил, что сделать это нужно было давно. Как правило, структуры показали свою низкую эффективность. Решение председателя правительства РФ Михаила Мишустина депутат в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM назвал правильным.

На заседании Государственной Думы Duma.gov.ru

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«Давно пора ликвидировать совершенно не нужные и мало эффективные организации, якобы развивающие регионы Дальнего Востока. Все они имеют достаточно большую численность сотрудников, с довольно большими бюджетами на своё содержание. Кстати, местом расположения многих этих организаций является столица нашей Родины город Москва, а в регионах ДФО они имеют лишь свои представительства. Всё это смахивает на имитацию бурной деятельности по развитию Дальнего Востока. Решение председателя правительства РФ Михаила Мишустина правильное и своевременное», — сказал Корниенко.

Как сообщало ИА REGNUM, планируется ликвидировать Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, Фонд развития Дальнего Востока и Арктики и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, а также Фонд развития моногородов, АО «Особые экономические зоны», Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ), Росинфокоминвест, Агентство по технологическому развитию. По словам одного из источников РБК, цель ликвидации в том, чтобы «создать единые механизмы управления институтами, устранить пересечения их функций с органами власти и коммерческими компаниями».