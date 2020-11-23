Тбилиси, , 09:11 — REGNUM Делегации Евросоюза и глав миссий ЕС в Грузии обратились к оппозиционным партиям, получившим в ходе выборов право войти в парламент страны, с призывом не отказываться от депутатских мандатов. Данное заявление 22 ноября было опубликовано на сайте представительства Европейской комиссии в Тбилиси.

«Грузии нужен функционирующий парламент в качестве центральной площадки для политических дебатов, где в соответствии с нашими общими обязательствами в соглашении об ассоциации, все партии будут работать для проведения реформ. Поэтому, мы надеемся, что все партии смогут преодолеть существующие между ними разногласия, чтобы, несмотря на их разную оценку избирательного процесса, занять свои места в парламенте», — говорится в заявлении.

В нем также политически оппонентов в Грузии призывают воздержаться от провокаций и насилия.

Как сообщало ИА REGNUM, оппозиционные партии Грузии не признали итоги проходившего 31 октября голосования на парламентских выборах, отказались входить в парламент и начали постоянно проводить акции протеста. 22 ноября прошёл второй тур выборов депутатов парламента по мажоритарным округам. Кандидаты от оппозиционных партий, которые прошли во второй тур, заявили, что отказываются участвовать в выборах.

Читайте ранее в этом сюжете: На парламентских выборах в Грузии побеждают кандидаты от правящей партии