Вашингтон, , 08:52 — REGNUM Подход действующего президента США Дональда Трампа к решению задачи завершения войны в Афганистане, из которого глава Белого дома хочет до конца своего правления вывести войска, носит крайне контрпродуктивный характер, пишет профессор социологии Университета Западной Австралии Амин Сайкал в статье, вышедшей 23 ноября в The Strategist.

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Так, администрация Трампа, стремясь положить конец двум десятилетиям войны в этой стране, подписала в феврале соглашение с радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В соответствии с договоренностями Вашингтон сможет вывести свои войска в течение 14 месяцев, в обмен на это радикалы гарантировали, что не позволят использовать территорию Афганистана для каких-либо действий, направленных против США и их союзников. Кроме того, в рамках соглашения из афганских тюрем были выпущены 5 тыс. радикалов, которых обменяли на 1 тыс. афганских солдат, удерживаемых исламистами.

«В Вашингтоне соглашение с помпой назвали путем к «межафганскому диалогу» с участием «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и возглавляемой афганским правительством делегации для прочного политического урегулирования затянувшегося конфликта», — напомнил Сайкал.

«Однако соглашение страдает серьезными недостатками. В первую очередь оно было разработано с тем, чтобы у Трампа появилась возможность быстро сократить численность американских войск с 14 тыс. до 4,5 тыс. Тем не менее оно не обязывало «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к прекращению огня или сокращению их операций против афганских сил. Оно также не обязывало боевиков к подлинному межафганскому диалогу», — подчеркнул он.

В соглашении также не учитывался тот факт, что исламисты удерживали ограниченные территории, в основном вне главных городов, а также тесное сотрудничество боевиков с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). К тому же на территории Афганистана действуют и другие группировки, в том числе один из филиалов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Уже во время переговоров боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) развернули активные боевые действия против сил безопасности Афганистана, нанеся им и афганскому народу существенный ущерб.

«Трамп же — несмотря на предостережения о дальнейшем сокращении войск со стороны многих высокопоставленных республиканцев и военных чинов, а также генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга — отдал приказ о выводе дополнительных 2 тыс. американских военнослужащих из Афганистана», — отметил Сайкал.

«Он посчитал достаточным присутствие в стране небольшого американского контингента военных, а благодаря наличию там американской разведывательной сети у США будет возможность поддерживать антитеррористические операции в Афганистане, независимо от того, кто и как правит страной», — добавил он.

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Еще никогда с момента вторжения США и НАТО в Афганистан в 2001 году в стране не складывалась такая опасная ситуация, обостряемая масштабной коррупцией и чреватая продолжением кровопролития и этнополитическими и культурными противоречиями, а также возможной победой боевиков. Иными словами, в серьезной опасности оказали все те «инвестиции», как материальные, так человеческие, которые в страну вложили США и международное сообщество.

Со своей стороны, избранный президент Джо Байден также не является сторонником продолжения самой долгой и самой дорогостоящей войны США, но он согласен со многими американскими политическими и военными деятелями и опытными аналитиками в том, что вывод войск должен производиться ответственным образом. То есть, он выступает за такой вывод войск, в рамках которого к минимуму будут сведены шансы на победу боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и их сторонников, поскольку такое развитие событий потребует от Вашингтона и его партнеров вернуться в Афганистан для решения новых проблем, как уже было в случае с Ираком, когда там появилось «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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На данный момент маловероятно, что удастся добиться мира, стабильности и безопасности в Афганистане.

«Не Трамп начинал вооруженную операцию США в этой стране, но методы, с помощью которых он хочет положить ей конец, могут оказаться крайне контрпродуктивными», — заключил эксперт.