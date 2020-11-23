Ташкент, , 08:41 — REGNUM Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов в составе узбекистанской делегации посетит Южную Корею, сообщили 23 ноября в пресс-службе МИД республики.

Глава внешнеполитического ведомства Узбекистана прилетит в Сеул для участия в тринадцатом форуме сотрудничества «Республика Корея — Туркестан». В рамках мероприятия представители Узбекистана проведут несколько двусторонних встреч. Форум пройдет с 24 по 27 ноября.

Напомним, 16 октября 2019 года в Нур-Султане прошел двенадцатый форум сотрудничества «Республика Корея — Туркестан». Участники мероприятия обсудили вопросы технической стандартизации, зеленой энергетики и совместные проекты в сфере информационных технологий.